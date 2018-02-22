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Приморские рыбаки первыми в России начали добывать краба на больших глубинах

Общество
22 февраля, 7:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, февраля. /ТАСС

Рыбаки добывают красного краба-стригуна на глубине до 2 тыс. 500 м

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ВЛАДИВОСТОК, 22 февраля. /ТАСС/. Судно "Шанс-106", оснащенное специальным оборудованием, первым в России начало добывать в Приморье красного краба-стригуна на глубине до 2,5 км, сообщили в четверг в пресс-службе краевой администрации.

"Приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы. Судно "Шанс-106" добывает красного краба-стригуна на глубине до 2 тыс. 500 м", - говорится в сообщении.

На судне установлены усиленные двигатели и дополнительные мощности для подъема орудий лова. На нем модернизирована производственная линия и улучшены жилищные условия экипажа.

"Новые воздушные морозильные камеры позволяют замораживать до семи тонн готовой продукции. На ближайшую перспективу судно будет являться эталонным для модернизации остального нашего флота под ведение глубоководного промысла в диапазоне глубин до 2 тыс. 500 м", - цитирует пресс-служба капитана судна Владимира Желдака.

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