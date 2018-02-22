ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Международная организация Amnesty International обвинила власти США в серьезном наступлении на права женщин. Об этом говорится в докладе о соблюдении прав человека в мире, опубликованном в четверг организацией со штаб-квартирой в Лондоне. В нем рассматривается ситуация за 2017 год в 159 странах мира.

"Атака на права женщин и девушек шла сразу по нескольким направлениям, - отмечается в документе. - Администрация президента [Дональда] Трампа отменила правила, согласно которым университеты должны были расследовать случаи сексуального насилия как гендерную дискриминацию, и приостановила действие инициатив по равной оплате труда, с помощью которых женщины могли выяснять, не платят ли им меньше, чем коллегам-мужчинам".

В частности, в докладе отмечается, что "особенно болезненными были нападки на женские сексуальные и репродуктивные права". В качестве примеров упоминаются неоднократные попытки правительства и Конгресса лишить финансирования организацию Planned Parenthood, оказывающую услуги в сфере охраны репродуктивного и иного здоровья, прежде всего, малообеспеченным женщинам.

"Правительство выпустило новые правила, которые позволяют работодателям не покрывать медицинской страховкой контрацептивы, если их применение противоречит религиозным и нравственным убеждениям", - отмечают правозащитники, подчеркивая, что по этой причине "миллионы женщин рискуют остаться без средств контрацепции".

"Администрация также ввела так называемое правило затыкания рта, лишив американского финансирования любые больницы и организации, которые в других странах информируют о легальных и безопасных абортах и оказывают соответствующие услуги", - отметили в НПО.

Пытки и Гуантанамо

Отдельно Amnesty International остановилась на теме пыток в американских тюрьмах. "Ничего не делалось для того, чтобы положить конец безнаказанности тех систематических нарушений прав человека, включая пытки и насильственные исчезновения, которые совершались в рамках тайной программы задержаний ЦРУ после нападений 11 сентября 2001 года", - отмечается в 409-страничном докладе.

При этом правозащитники обращают внимание на то, что Трамп "выдвинул на высокие посты в правительстве как минимум трех человек, которые, как утверждается, участвовали в тайной программе задержаний". Среди них НПО называет Джину Хэспел (в феврале назначена заместителем директора ЦРУ), Стивена Брэдбери (выдвинут на пост главного юрисконсульта в министерстве транспорта) и Стивена Энгла (предложен на должность руководителя бюро по правым вопросам в министерстве юстиции).

Традиционной критике в ежегодном докладе американская администрация была подвергнута и из-за созданной в 2002 году тюрьмы в Гуантанамо (Куба). "Вопреки международным стандартам справедливого судебного разбирательства, в Гуантанамо продолжили работу военные комиссии, а в октябре Верховный суд отказался рассматривать два ходатайства, в которых оспаривалась их юрисдикция", - говорится в документе.

Спецтюрьма была создана 16 лет назад при администрации президента Джорджа Буша - младшего для захваченных американцами в ходе войн в Афганистане и Ираке, а также при антитеррористических операциях в других странах против боевиков "Аль-Каиды" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), их сообщников и тех, кто подозревается в причастности к терроризму. Сейчас в Гуантанамо содержится 41 узник. С 2008 года туда никого не доставляли.

Всего через эту тюрьму прошли свыше 775 человек. Их всех причисляли к "вражеским комбатантам", на которых, по убеждению Вашингтона, не распространяются Женевские конвенции о правилах обращения с военнопленными. Они оказались в правовом вакууме: годами им не предъявляли обвинения.

Превышение силы

НПО затронула тему людей, убитых в США правоохранителями, заметив, что власти не вели точного учета количества жертв. Со ссылкой на СМИ, Amnesty International информировала, что в течение года сотрудники правоохранительных органов убили с применением огнестрельного оружия в общей сложности 987 человек.

Как отмечается в документе, от применения полицейскими электрошокового оружия с вылетающими электродами в прошлом году погибли по меньшей мере 40 человек в 25 штатах. "Таким образом, общее количество подобных смертей с 2001 года составляет не менее 802. Большинство погибших не были вооружены и, по всей видимости, не могли убить или серьезно покалечить кого-то на момент применения к ним электрошокового оружия", - замечают правозащитники.

Не обошли в масштабном анализе и ситуацию с казнями. Как сообщает Amnesty International, в восьми штатах были казнены 23 человека.

"В итоге общее число казненных с тех пор, как в 1976 году Верховный суд США одобрил новое законодательство о смертной казни, составило 1465 человек. Вынесено около 39 новых смертных приговоров. По состоянию на конец года примерно 2800 человек ожидали казни", - говорится в докладе.