Огни на Эмпайр-стейт-билдинг погасли в память о жертвах стрельбы во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Подсветка на 102-этажном небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке была по большей части погашена в среду вечером в память о жертвах стрельбы в школе в штате Флорида, унесшей на прошлой неделе жизни 17 человек.

Верхняя часть высотного здания почти полностью погрузилась во тьму. Оставшееся освещение создает эффект мерцающего венца оранжевого цвета. Он, как ранее поясняла администрация здания, должен напоминать о том, сколь серьезной проблемой является в США насилие с применением огнестрельного оружия. Таким же образом небоскреб подсвечивали в октябре 2017 года, после бойни в Лас-Вегасе, жертвами которой стали почти 60 человек.

Власти Нью-Йорка неоднократно выключали подсветку небоскреба в качестве знака солидарности с людьми, пострадавшими от терактов или стихийных бедствий как за пределами США, так и в американских городах, в том числе в самом мегаполисе. Это, в частности, происходило в ноябре 2017 года после того, как выходец из Узбекистана за рулем пикапа умышленно задавил в Нью-Йорке восемь человек.

Высота построенного в 1931 году Эмпайр-стейт-билдинг составляет 381 метр (со шпилем - 443 метра). Небоскреб является третьим по этому параметру зданием в Нью-Йорке и пятым - в США. С 1976 года в городе существует традиция подсвечивать верхнюю часть здания разными цветами по случаю важных событий.