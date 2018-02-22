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Огни на Эмпайр-стейт-билдинг погасли в память о жертвах стрельбы во Флориде

Общество
22 февраля, 9:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Похожая акция проводилась в ноябре 2017 года после того, как выходец из Узбекистана за рулем пикапа умышленно задавил в Нью-Йорке восемь человек

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Эмпайр-стейт-билдинг

Эмпайр-стейт-билдинг

© AP Photo/Kathy Willens, архив

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Подсветка на 102-этажном небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке была по большей части погашена в среду вечером в память о жертвах стрельбы в школе в штате Флорида, унесшей на прошлой неделе жизни 17 человек.

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Верхняя часть высотного здания почти полностью погрузилась во тьму. Оставшееся освещение создает эффект мерцающего венца оранжевого цвета. Он, как ранее поясняла администрация здания, должен напоминать о том, сколь серьезной проблемой является в США насилие с применением огнестрельного оружия. Таким же образом небоскреб подсвечивали в октябре 2017 года, после бойни в Лас-Вегасе, жертвами которой стали почти 60 человек.

Власти Нью-Йорка неоднократно выключали подсветку небоскреба в качестве знака солидарности с людьми, пострадавшими от терактов или стихийных бедствий как за пределами США, так и в американских городах, в том числе в самом мегаполисе. Это, в частности, происходило в ноябре 2017 года после того, как выходец из Узбекистана за рулем пикапа умышленно задавил в Нью-Йорке восемь человек.

Высота построенного в 1931 году Эмпайр-стейт-билдинг составляет 381 метр (со шпилем - 443 метра). Небоскреб является третьим по этому параметру зданием в Нью-Йорке и пятым - в США. С 1976 года в городе существует традиция подсвечивать верхнюю часть здания разными цветами по случаю важных событий.

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