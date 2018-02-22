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Власти Москвы установили памятные доски четырем героям Советского Союза

Общество
22 февраля, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Мемориальные доски появились в Гранатном переулке, а также на улицах Академика Бочвара, Мосфильмовской и Спиридоновке

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Памятные таблички героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны установили в Москве - в Гранатном переулке, а также на улицах Академика Бочвара, Мосфильмовской и Спиридоновке. Об этом сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"В феврале в столице открыли четыре мемориальные доски героям Советского Союза. Это стало важной традицией в преддверии Дня защитника Отечества", - говорится в сообщении.

Мемориальная доска в честь генерала-майора авиации Александра Карушина, принимавшего участие в освобождении Румынии, Югославии, Венгрии во время Великой Отечественной войны и удостоенного множества наград, появилась на улице Академика Бочвара, дом 2. Памятная доска в честь маршала Виктора Куликова, главнокомандующего Объединенными вооруженными силами государств - участников Варшавского договора, установлена на доме 18 на улице Спиридоновка.

На улице Мосфильмовская, дом 11, корпус 2, появилась мемориальная доска маршалу СССР Василию Петрову, который принимал участие в обороне Одессы, Севастополя и Кавказа, а также в боевых операциях в Румынии и Венгрии. Маршалу СССР Сергею Соколову, бывшему министру обороны СССР (1984-1987), принимавшему участие в обороне Заполярья, памятную доску установили на Гранатном переулке, дом 10, строение 1.

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