Девятибалльные пробки парализовали движение в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пробки в Москве вечером 22 февраля оцениваются в девять баллов. По данным интерактивной карты на портале "Яндекс.Пробки", в 18:10 мск Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольцо "замкнулось" в автомобильных заторах, в данный момент трудно проехать практически по всем магистралям столицы.

Ранее столичный департамент транспорта порекомендовал водителям заранее планировать маршруты в преддверии праздничных дней. Кроме того, 23 февраля в городе ожидаются перекрытия для движения транспорта.

"Транспортный комплекс Москвы сообщает о перекрытиях в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Защитника Отечества. Просим водителей учитывать данные изменения и заранее планировать свои маршруты", - отметили в пресс-службе департамента.