Поезд "Александр Печерский" отправился в первый рейс

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Скорый поезд сообщением Москва - Ростов-на-Дону, которому присвоено имя советского офицера Александра Печерского, возглавившего восстание заключенных концлагеря "Собибор" в 1943 году, отправился в четверг в первый рейс. По этому случаю в зале ожидания Казанского вокзала прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие представители Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества и РЖД, передает корреспондент ТАСС.

"Символично, что этот поезд отправляется в день рождения Александра Печерского. Его подвиг является примером мужества и героизма, когда в нечеловеческих условиях он не только спасся сам, но и спас своих товарищей. Это уникальный случай в истории Великой Отечественной войны, и замечательно, что благодаря этой выставке, о подвиге Печерского узнает еще больше людей", - сказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

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Статс-секретарь - заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков подчеркнул, что "поле памяти об этих исторических событиях сегодня становится полем нового витка борьбы, и то, что мы помним нашу историю, наших героев, позволяет России быть великой".

По словам организаторов, проект поможет подрастающему поколению знать историю своей страны, помнить и чтить подвиг людей, приближавших победу. "Мы должны передать молодому поколению знания об этих героях, потому что они составляют нашу сущность, нашу историческую идентичность. Пока есть память, мы можем не страшиться никакого противника, потому что страна, где рождались такие герои, непобедима", - отметил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По случаю запуска именного поезда на вокзалах Москвы и Ростова-на-Дону, где прошли детство и послевоенные годы Печеркого, открыта выставка, рассказывающая о жизни и подвиге героя. Пассажиры смогут подробнее узнать о событиях октября 1943 и человеке, благодаря которому из плена удалось спастись сотням людям, а также о тех, кому бежать не удалось. На стендах рассказывается о дальнейшей судьбе Печерского, представлены его личные документы, письма, фотографии. Плакаты этой выставки размещены и в каждом вагоне именного поезда.

"Фабрика смерти"

Концлагерь "Собибор" действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время там были убиты 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Узников в лагерь привозили по железной дороге, которая заканчивалась в "Собиборе", что способствовало сохранению местоположения этого лагеря смерти в тайне.

Лагерь прекратил существование после восстания узников, возглавленного советским офицером Александром Печерским. В восстании приняли участие около 400 заключенных, им удалось убить нескольких охранников и через минное поле уйти в лес. Около 80 человек погибли при побеге, 170 были позже обнаружены при облавах и расстреляны, еще около 100 человек были выданы нацистам или убиты местными коллаборационистами. До конца войны дожили лишь 53 участника восстания.