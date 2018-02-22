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Мобильную версию социальной карты москвича могут запустить до конца 2018 года

Общество
22 февраля, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Владельцами социальных карт являются около 5 млн жителей Москвы

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Запуск мобильной версии социальной карты москвича может состояться до конца 2018 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг на встрече со студентами в Российском университете транспорта (бывший МИИТ).

"Мы работаем, чтобы приложения социальной карты были доступны студентам. И транспортные приложения, и дисконтные приложения, чтобы вы могли пользоваться всеми опциями, которые есть сегодня в социальной карте москвича. До конца года, я надеюсь, мы реализуем этот проект", - сказал мэр, отвечая на предложения студентов о доступности карты москвича в онлайн-версии.

На сегодняшний день дисконтная программа социальной карты москвича объединяет порядка 5,5 тыс. компаний-партнеров, являясь самой крупной в Москве. Владельцами таких карт являются порядка 5 млн столичных жителей.

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