Мобильную версию социальной карты москвича могут запустить до конца 2018 года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Запуск мобильной версии социальной карты москвича может состояться до конца 2018 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг на встрече со студентами в Российском университете транспорта (бывший МИИТ).

"Мы работаем, чтобы приложения социальной карты были доступны студентам. И транспортные приложения, и дисконтные приложения, чтобы вы могли пользоваться всеми опциями, которые есть сегодня в социальной карте москвича. До конца года, я надеюсь, мы реализуем этот проект", - сказал мэр, отвечая на предложения студентов о доступности карты москвича в онлайн-версии.

На сегодняшний день дисконтная программа социальной карты москвича объединяет порядка 5,5 тыс. компаний-партнеров, являясь самой крупной в Москве. Владельцами таких карт являются порядка 5 млн столичных жителей.