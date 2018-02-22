Федотов предложил делегировать членов СПЧ в дагестанский совет для постоянной связи

МАХАЧКАЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель СПЧ Михаил Федотов, находящийся с коллегами с рабочей поездкой в Дагестане, предложил делегировать членов Совета в республику для постоянной связи между федеральным и региональным советами по развитию гражданского общества и правам человека.

"Мы готовы из состава нашего президентского совета делегировать в состав республиканского совета одного, двух, может быть, трех членов Совета, чтобы была постоянная связь между республиканским советом и президентским советом. Мы должны в регионе опираться прежде всего на работу регионального СПЧ", - сказал Федотов на встрече с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым в четверг в Махачкале. Правозащитник отметил, что СПЧ готов помочь региональным коллегам.

"Сейчас у меня остался только один глава региона в Северо-Кавказском федеральном округе, с которым нужно решить вопрос о создании регионального СПЧ. Это известный вам Владимир Владимирович Владимиров - глава Ставропольского края. Он оказался в арьергарде, потому что во всех республиках СКФО СПЧ уже созданы. <…> Мы заинтересованы, чтобы все эти структуры работали как единый механизм, чтобы мы друг другу помогали", - добавил Федотов.

Новая возможность решать задачи

"Предложения, что ваши члены Совета могут занять место у нас в совете - это для нас поддержка, рассматриваем это как новую возможность решать задачи", - отметил Васильев.

Ранее Федотов сообщал, что с 20 по 22 февраля проведет в Дагестане выездное заседание СПЧ, он связал это с началом "антикоррупционной чистки" в республике и намерением СПЧ оказать помощь руководству Дагестана в решении накопившихся проблем. Сообщалось, что члены Совета проведут прием населения, развернут мобильную приемную (возможно, не только в Махачкале), Федотов намерен посетить ряд учреждений.

Глава СПЧ в ходе встречи с журналистами республики в Махачкале подчеркнул, что проводимая властями республики "антикоррупционная чистка" направлена на защиту интересов сотен тысяч людей.

5 февраля 2018 года в Дагестане были задержаны четверо высокопоставленных республиканских чиновников, включая врио председателя правительства региона Абдусамада Гамидова, им предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным СК РФ, общая сумма ущерба от их действий превышает 95 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Дагестана для реализации социальных программ на территории региона.