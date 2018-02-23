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Фонд русского искусства осудил попытку провокации на концерте российского исполнителя

Общество
23 февраля, 7:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, февраля. /ТАСС

Правление и члены фонда выступают против использования концертных площадок для политических заявлений любой формы

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НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Заявление в связи с инцидентом во время состоявшегося на прошлой неделе в Нью-Йорке выступления музыканта Российского национального оркестра флейтиста Максима Рубцова распространил здесь в четверг Фонд русского искусства (Russian Arts Foundation). Он был основан в 1992 году в целях развития международного общения и взаимопонимания через искусство.

"Правление и члены Фонда русского искусства выступают против использования концертных площадок для политических заявлений любой формы, - указывается в заявлении президента фонда Ричарда Волкера. - Мы оскорблены тем, что человек, посетивший 14 февраля сольный концерт флейты на сцене Карнеги-холл, вышел на сцену, чтобы сделать политические комментарии, которые идут вразрез с нашей миссией и ценностями. Этот человек не являлся представителем ни Фонда, ни концертного зала, ни музыкантов".

Как сообщили ранее корреспонденту ТАСС источники, перед началом концерта одна женщина неожиданно выступила с нападками на Генконсульство РФ в Нью-Йорке, потребовав "извинений" за якобы предпринятое Россией вмешательство в выборы в США. Сотрудники Генконсульства России, прибывшие на концерт, выразили протест против провокационных высказываний и покинули зал. На следующий день организаторы концерта приехали в Генконсульство России и выразили сожаление по поводу произошедшего.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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