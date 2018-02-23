В Чите после реконструкции открылся один из крупнейших в РФ воинских мемориалов

ЧИТА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Мемориал боевой и трудовой славы забайкальцев, общая площадь которого превышает 100 тыс. квадратных метров, открыли в Чите после полной реконструкции в пятницу, в День защитника Отечества. Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

Мемориал в Чите впервые открылся 9 мая 1975 года, когда город еще был столицей Забайкальского военного округа (ЗабВО). Реконструкция началась в 2010-х годах.

"Мемориал боевой и трудовой славы забайкальцев - один из самых больших в России мемориальных комплексов. Его реконструкция продолжалась несколько лет, и сегодня полностью завершилась - теперь мемориал официально открыт для массового посещения", - сказал во время церемонии заместитель руководителя администрации города Александр Глущенко.

Церемония открытия началась в 12:00 по местному времени (06:00 мск). Несмотря на февральский мороз, десятки читинцев пришли сюда, чтобы увидеть, как вновь загорится Вечный огонь.

"Здорово, что мемориал преобразился - ведь это не только место памяти, но и одна из главных достопримечательностей Читы", - поделилась впечатлениями горожанка Долсон Жалсанова.

По словам сити-менеджера Читы Олега Кузнецова, в ходе реконструкции на мемориале появились новые объекты - аллея с наградами Великой Отечественной войны, 53 стенда с высеченными на красном мраморе именами забайкальцев, погибших на фронтах. Кроме того, на мемориале размещены 88 стендов с именами жителей региона - это герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры ордена Славы и почетные солдаты ЗабВО.

Вечный огонь в февральские морозы

На церемонию открытия мемориала пришли ветераны, военнослужащие, горожане с детьми.

Они поздравляли друг друга с Днем защитника Отечества.

"Мы гордимся, что на забайкальской земле служат мужественные, целеустремленные, сильные духом люди. Мы знаем, что в самой сложной ситуации российские вооруженные силы выполняют любую боевую задачу и обеспечат мир, спокойствие и созидательный труд граждан", - сказал, обращаясь к участникам праздничного митинга, спикер краевого парламента Игорь Лиханов.

После митинга юнармейцы поста номер один вновь зажгли на мемориале Вечный огонь и заступили на вахту памяти, а бойцы роты почетного караула возложили венки к главному символу мемориала. Вслед за военными подошли горожане с гвоздиками в руках: одни возлагали цветы сами, другие отдавали их детям, чтобы те могли почтить память героев. Затем воинский караул дал троекратный салют.

Завершилась церемония традиционным парадом. Как сообщили ТАСС представители Восточного военного округа, в этом году в нем приняли участие более 500 военнослужащих частей Читинского гарнизона и 30 юнармейцев. Участники парада промаршировали мимо Вечного огня. Их приветствовал командующий 29-й общевойсковой армией генерал-майор Евгений Поплавский.