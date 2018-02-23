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Трамп пошутил перед журналистами про свою прическу

Общество
23 февраля, 18:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, февраля. /ТАСС

Президент США признался, для чего он отращивает волосы на затылке

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что специально отращивает волосы, чтобы скрыть плешь на затылке. Глава государства с юмором сообщил об этом в пятницу на конференции представителей консервативных политических сил, трансляцию его выступления вели основные телеканалы страны.

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"Я пытаюсь, как только могу, скрыть эту плешь, ребята. Я работаю над этим изо всех сил", - сказал Трамп. Он повернулся, чтобы показать собравшимся, где именно на затылке у него не хватает волос. Президент также продемонстрировал, как он зачесывает волосы так, чтобы скрыть плешь.

Главный врач Белого дома Ронни Джексон 12 января провел медосмотр 71-летнего руководителя администрации США. Как сообщил Джексон, Трамп ежедневно принимает аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний, а также препараты от выпадения волос и для снижения уровня холестерина. Президенту следует больше спать и заниматься физическими упражнениями, вынес заключение доктор.

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