Трамп пошутил перед журналистами про свою прическу

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что специально отращивает волосы, чтобы скрыть плешь на затылке. Глава государства с юмором сообщил об этом в пятницу на конференции представителей консервативных политических сил, трансляцию его выступления вели основные телеканалы страны.

"Я пытаюсь, как только могу, скрыть эту плешь, ребята. Я работаю над этим изо всех сил", - сказал Трамп. Он повернулся, чтобы показать собравшимся, где именно на затылке у него не хватает волос. Президент также продемонстрировал, как он зачесывает волосы так, чтобы скрыть плешь.

Главный врач Белого дома Ронни Джексон 12 января провел медосмотр 71-летнего руководителя администрации США. Как сообщил Джексон, Трамп ежедневно принимает аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний, а также препараты от выпадения волос и для снижения уровня холестерина. Президенту следует больше спать и заниматься физическими упражнениями, вынес заключение доктор.