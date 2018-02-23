Около 10 тыс. человек почтили память жертв депортации ингушского народа в Назрани

МАГАС, 23 февраля. /ТАСС/. Митинг, посвященный Дню защитника Отечества и 74-ой годовщине депортации чеченского и ингушского народов в 1944 году состоялся на Мемориале Памяти и Славы в Назрани, передает корреспондент ТАСС с места событий. В мероприятии приняли участие порядка 10 тыс. человек, в том числе очевидцы тех событий, ветераны боевых действий, представители власти, общественных организаций, а также школьники и студенты, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Около 10 тысяч человек приняли участие в митинге, который санкционировали власти региона. Это, в большинстве своем, жители региона и гости из соседней Чеченской Республики", - уточнили ТАСС в МВД республики.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, выступая на митинге, подчеркнул, что важно помнить и уважать ветеранов - славных сынов Отечества, отстоявших свободу и независимость страны в годы Великой Отечественной войны, среди которых были представители и ингушского народа. Евкуров подчеркнул, что "ингушский народ, чьи сыновья и дочери участвовали во всех войнах, которые вела Россия, не имеет право забывать и не вспоминать земляков, проявлявших мужество, героизм и отвагу, защищая Отечество".

"Мы должны помнить о наших героях, которые боролись на фронтах Великой Отечественной, защищая общую Родину, и не имеем права забывать о наших предках, депортированных в Казахстан. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы никогда впредь наш народ не испытал ужасов репрессий, жить в мире и согласии единой многонациональной семьей, вместе противостоять любым невзгодам, быть друг другу опорой - вот залог процветания нашей Ингушетии и всей России", - сказал глава субъекта.

Памятные мероприятия

Мероприятия, посвященные памяти жертв депортации, проходят во всех населенных пунктах республики.

"С утра во всех мечетях городов и сел читают молитвы за всех погибших в дни депортации, раздают жертвенное мясо малоимущим семьям. А в музеях и библиотеках региона открылись экспозиции, в которых принимаю участие очевидцы тех событий. В домах культуры и театрах региона ставятся спектакли о депортации вайнахов", - сообщила ТАСС замминистра культуры и архивного дела республики Людмила Гетагазова, добавив, что накануне в школах, сузах и вузах региона прошли уроки памяти.

Представители чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию. Сосланы были даже те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Тогда в дороге и в 13-летней ссылке от голода, холода и болезней погибла треть высланных.