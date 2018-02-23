ЛДПР поставит вопрос на Совете Думы о лишении аккредитации телеканала "Дождь"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Фракция ЛДПР на ближайшем заседании Совета Думы 1 марта поставит вопрос о лишении аккредитации в нижней палате представителей телеканала "Дождь" за распространение бездоказательных материалов, порочащих честь и достоинство депутатов. Об этом в пятницу журналистам заявил вице-спикер от либерал-демократов Игорь Лебедев.

"1 марта на Совете Думы мы поставим вопрос о лишении аккредитации на Охотном ряду всех представителей телеканала "Дождь", как в свою очередь были лишены аккредитации представители СМИ-иноагентов в ответ на действия против телекомпании RT", - сообщил Лебедев.

Поводом для этого, по словам вице-спикера, стала публикация нескольких материалов о якобы имевших место домогательствах со стороны депутата фракции ЛДПР Леонида Слуцкого в отношении журналисток парламентского пула. При этом ни имена, ни названия СМИ не раскрывались. "Мы считаем, что подобные вещи не допустимы со стороны средств массовой информации, если они не имеют подтверждений, доказательств и фактов. Если подобные доказательства есть - предъявляйте их, а если это просто голословные обвинения, то должны быть как минимум быть принесены извинения", - подчеркнул Лебедев.

Он обратил внимание на то, что "в ходе этих обвинений также было заявлено, что якобы подобные действия со стороны депутата имели место год назад". "Возникает резонный вопрос, что целый год эти представители СМИ молчали и не выносили сор из избы, чего они ждали, и к чему готовились? И почему это вдруг появилось сейчас во время проведения избирательной кампании по выборам президента?", - отметил депутат. Тогда, продолжил вице-спикер, "получается, это вброс не против Леонида Слуцкого, это вброс против нашего государственного строя, и это совершенно другая статья Уголовного кодекса".

Лебедев также сообщил, что не удивлен, к сожалению тем, что "это сделано со стороны "Дождя". "Поэтому мы будем добиваться определенных мер и санкций. На ближайшем заседании Совета Думы будем ставить вопрос о лишении аккредитации всех представителей телеканала "Дождь" до тех пор пока в эту историю не будет внесена явность и не будут принесены извинения, а кроме того, мы направим письмо в адрес правоохранительных органов, поскольку в подобных обвинениях усматривается нарушение уголовного законодательства", - пообещал Лебедев. По его мнению,"не могут подобные высказывания оставаться безнаказанными". "Людям в нашей стране пора научиться отвечать за свои слова, а непросто раскидываться ими налево и направо. Будем защищать коллегу и товарища по партии всеми доступными парламентскими способами", - заключил вице-спикер.