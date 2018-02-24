На трассе "Дон" в Ростовской области из-за непогоды развернули два пункта обогрева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Ростовской области развернуло два мобильных пункта обогрева на федеральной трассе М-4 "Дон" из-за снегопада, сообщает пресс-служба ведомства.

"На федеральной автомобильной дороге М-4 развернуты два мобильных пункта обогрева от ГУ МЧС России по Ростовской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пятницу с 19:00 мск движение пассажирского транспорта ограничили по всем федеральным и региональным трассам Ростовской области из-за сильного снегопада.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей воздержаться от поездок на личном транспорте, а в случае выезда выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным и погодным условиям.

По информации Ростовского гидрометцентра, в субботу на территории области местами сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Температура воздуха ночью в крайних северных районах понизится до минус 23 градусов.