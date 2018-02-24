В аэропорту Южно-Сахалинска из-за циклона задержаны несколько рейсов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Девять рейсов задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска из-за циклона, подошедшего к острову в субботу.

"В связи с прохождением метели 24 февраля 2018 года в аэропорту областной столицы задержаны несколько рейсов. В районе аэродрома низкая видимость, которая мешает взлетам и посадкам воздушных судов, - около 100 метров, а также сильный северный снег порывами до 20 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Согласно табло авиапредприятия, на прилет и вылет задержано девять рейсов, в том числе на Москву, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск.

Из-за шторма в Татарском проливе закрыта до улучшения погодных условий паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область), сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Также из-за метели в субботу отменили проведение первого дня Троицкого лыжного марафона, сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области. Решение, отменять ли второй день марафона, будет принято позднее.

Кроме того, в связи с непогодой в Южно-Сахалинске не работает горнолыжный курорт "Горный воздух". "Из-за ветровой нагрузки не работает канатная дорога комплекса", - пояснили в пресс-службе курорта.

По данным синоптиков, 24 февраля на юге Сахалина ожидаются снегопады, метели при ветре 15-20 м/с. Во второй половине дня интенсивность ветра и снега будет ослабевать, сильный ветер сохранится только на западном побережье. Температура ночью составит минус 8 - минус 13 градусов, днем - 3-8 градуса ниже нуля. В воскресенье циклон потеряет свою энергию - небольшой снег сохранится, но прекратятся метели, также похолодает на 3-5 градусов.