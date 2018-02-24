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В США медики запросили $400 млн на новую лабораторию для хранения опасных возбудителей

Общество
24 февраля, 6:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, февраля. /ТАСС

Существующая лаборатория была открыта в 2005 году, ее строительство обошлось в $214 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Американская организация Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) запросила у Конгресса США более $400 млн на строительство в Атланте (штат Джорджия) новой лаборатории для хранения образцов возбудителей ряда наиболее опасных болезней. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

Как оно отмечает, лаборатория в Атланте, которую используют в настоящее время в этих целях, нуждается в ремонте. На него потребуется несколько лет, в течение которых учреждение не будет функционировать. В связи с этим специалисты предлагают построить новое здание.

Строительство существующей лаборатории обошлось в $214 млн, она была открыта в 2005 году. В здании хранятся, в частности, вирусы оспы, Эболы, опасных штаммов гриппа. В учреждении действуют повышенные меры безопасности, имеются сканеры сетчатки глаза, автоматизированные системы блокировки дверей и наблюдения за персоналом. Сотрудникам лаборатории предписано постоянно носить защитные костюмы и маски.

Как отмечает агентство, многие эксперты удивлены запросом ЦКПЗ. Первоначально ожидалось, что лаборатория в Атланте будет работать в течение 50 лет. Учреждение, которое выполняло данные функции до этого, работало около 20 лет. "Кажется необычным, чтобы лабораторию меняли спустя 12 лет после того, как она открылась", - констатировал директор биохимического института при Университете штата Канзас Стивен Хиггс.

Строительство нового учреждения потребует не меньше четырех лет. В ЦКПЗ предупреждают, что промедление может повысить риск различных инцидентов с опасными возбудителями.

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