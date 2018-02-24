Комитет защиты журналистов призвал Киев найти тех, кто поджег редакцию "Четвертой власти"

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ) рассчитывает, что правозащитные органы на Украине найдут лиц, устроивших поджог в редакции ровенского издания "Четвертая власть". Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении правозащитной организации.

"Мы призываем украинские власти незамедлительно задержать людей, ответственных за поджог "Четвертой власти", и тех, кто несет ответственность за имевшую место ранее атаку на сервер интернет-сайта [издания], а также гарантировать, что они ответят по всей строгости закона", - подчеркнула координатор КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Нина Огнянова. Она отметила, что "Четвертая власть" известна материалами о коррупции в этом регионе, в связи с этим в качестве мотива совершения этих преступлений должна рассматриваться журналистская деятельность".

Как сообщила ранее заместитель главного редактора издания Антонина Торбич, поджог в редакции "Четвертой власти" устроил в четверг неизвестный злоумышленник.

"Около 20:30 (21:30 мск) мы были с коллегами на втором этаже здания, где расположен наш офис. Вдруг я услышала, как кто-то открыл дверь офиса. Мы как раз ждали гостей. Через несколько секунд я услышала звон, сильный хлопок, забежал сын и говорит, что кто-то нас поджог", - привело слова Торбич "Общественное телевидение".

Торбич назвала нападение на редакцию "попыткой запугивания", которая стала следствием их журналистской деятельности. Она добавила, что уже больше недели не работает сайт издания. По ее словам, это произошло из-за кражи серверного оборудования у компании-оператора, поэтому прекратили работу еще несколько местных сайтов.

Возгорание удалось быстро ликвидировать, однако на фотографиях с места происшествия видно, что помещение редакции успело серьезно пострадать. За время работы редакция "Четвертой власти" подготовила ряд расследований о коррупции, мошенничестве и незаконном строительстве.