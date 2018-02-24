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США готовы помогать Саудовской Аравии и ОАЭ в восстановлении Йемена

Общество
24 февраля, 7:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, февраля. /ТАСС

Вашингтон также призвал хуситов сотрудничать с международным сообществом с целью обеспечить поставки предметов первой необходимости наиболее нуждающимся в них людям

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддержали решение Саудовской Аравии и ОАЭ, которые согласились к 31 марта перечислить ООН $1 млрд на оказание гуманитарной помощи жителям Йемена, а также на восстановление портов и инфраструктуры страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Соединенные Штаты готовы помочь Саудовской Аравии и ОАЭ в деле достижения важнейших целей, в том числе и расширения доступа к продуктам питания и медикаментам для йеменцев, испытывающих страдания на протяжении почти четырех лет гражданской войны", - отмечается в документе.

Сандерс также указала на "сохраняющуюся необходимость беспрепятственного доступа [жителей Йемена] к гуманитарной помощи и товарам широкого потребления". Она приветствовала "усилия возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по смягчению последствий гуманитарного кризиса в Йемене".

"Мы настоятельно призываем хуситов (мятежники, сторонники движения "Ансар Аллах" - прим. ТАСС) сотрудничать с международным сообществом с целью обеспечить поставки предметов первой необходимости наиболее нуждающимся миллионам [человек] в контролируемых преимущественно хуситами районах", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

"Удовлетворение этих жизненно важных гуманитарных потребностей" и решение проблем в области безопасности стран региона "зависит от политического урегулирования конфликта", говорится в заявлении. Соединенные Штаты приветствуют обязательства, взятые сторонами конфликта по возобновлению дипломатических усилий и готовы поддерживать принимаемые под руководством ООН меры по достижению мира, заключила Сандерс.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за первые 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, это на 3,4 млн больше, чем годом ранее.

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