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Введенное из-за непогоды ограничение движения снято на всех трассах Ростовской области

Общество
24 февраля, 7:35 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 24, февраля. /ТАСС

Ограничение было снято в 06:00 по московскому времени

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Ограничение движения пассажирского транспорта на всех федеральных и региональных трассах Ростовской области, введенное из-за снегопада, снято. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Движение было ограничено с 19:00 мск пятницы.

"24 февраля в 06:00 (мск)... поступила информация о том, что временное ограничение движения пассажирского транспорта на Ростовской области снято", - говорится в сообщении.

По информации Ростовского гидрометцентра, в субботу на территории области местами сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы.

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