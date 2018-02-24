Аэропорт Южно-Сахалинска начал отправлять задержанные из-за циклона рейсы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Южно-Сахалинска возобновил прием и отправку воздушных судов, прерванные из-за циклона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Авиапредприятие работает по фактической погоде. В настоящее время несколько рейсов готовятся к вылету", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте аэропорта, из Южно-Сахалинска вылетели рейсы в Сеул и Саппоро. Началась регистрация на хабаровский рейс.

Ранее сообщалось, что в связи с непогодой в аэропорту областной столицы были задержаны около 10 рейсов.