Центр по примирению доставил в школу в сирийском Хомсе одежду и одеяла

ХОМС /Сирия/, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в одну из школ города Хомс около 700 комплектов одежды и одеял, собранных в качестве гуманитарной помощи российскими военными и общественными фондами.

"Сегодня здесь присутствуют дети тех, в чьих семьях были погибшие и раненые. Плюс ко всему сегодня Центром по примирению проводится медицинское обследование, врачи-профессионалы с российской стороны дают консультации детям, эти консультации в местных больницах очень дорогостоящие, поэтому в очередной раз российская сторона протягивает руку дружбы сирийскому народу", - сказал представитель Центра Дмитрий Неутолимов.

Российских военных встретил почетный караул из детей в национальных костюмах, а во дворе школы их ждала культурная программа с акробатическими этюдами, танцами, а также песнями на русском языке.

Школа, где была передана гуманитарная помощь, была недавно восстановлена - здание оказалось в эпицентре боевых действий. "Главной целью террористов было уничтожить целое поколение, но мы продолжали уроки, во время обстрелов дети очень пугались, боялись, рядом падали мины, заминированные машины взрывались, спасибо, что вы помогли остановить этот кошмар", - сказала директор школы Суляфа Тараф.