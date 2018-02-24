Финал олимпиады Национальной технологической инициативы для школьников стартовал в Сочи

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Финальный этап олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ), в которой примут участие школьники 7-11 классов, стартовал на площадке образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Олимпиада НТИ представляет собой инженерные состязания по 17 профилям для учеников школ. Она направлена на выявление и развитие талантливых детей, способных решать сложные междисциплинарные задачи.

В отборочных турах приняли участие более 20 тыс. претендентов из 85 регионов России и СНГ, при этом в финал олимпиады вышли 578 школьников. Участие в финальном испытании примут 360 человек по девяти направлениям, таким как нейротехнологии, наносистемы и наноинженерия, инженерные биологические системы, автономные транспортные системы, интеллектуальные робототехнические системы и другие.

Награждение победителей и призеров олимпиады состоится 28 февраля в Сочи. Они получат преимущества при поступлении в ведущие технические университеты страны - 100 баллов ЕГЭ или до 10 дополнительных баллов в портфолио абитуриента.

Заключительные этапы оставшихся профилей пройдут в течение марта - апреля на площадках вузов и партнеров в семи регионах России.

Олимпиада НТИ, организованная Российской венчурной компанией и Агентством стратегических инициатив в партнерстве с крупнейшими российскими вузами, впервые стартовала в 2015 году. Направления олимпиады соответствуют отраслевым приоритетам Национальной технологической инициативы - программы глобального технологического лидерства России к 2035 году.