НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Единственная дочь Элвиса Пресли (1935-1977) подала в суд на своего бывшего менеджера Барри Сигела за нанесение ей материального ущерба в размере более $100 млн. Долги самой Лизы Марии Пресли превышают $16 млн.

Женщина утверждает, что Сигел обманул ее и не справился с управлением трастовым фондом Elvis Presley Enterprises, учрежденным в соответствии с завещанием певца после его кончины в 1977 году, сообщил в четверг журнал Us Weekly. Согласно исковой жалобе, менеджер в 2005 году продал 85% доли Лизы Марии в предприятии, вложив всю выручку в размере $100 млн в компанию Core Entertainment. Последняя обанкротилась в 2006 году, единственная наследница "короля рок-н-ролла" потеряла на этом $24,5 млн.

"После сделки Сигел ни разу не предоставил запрошенные Лизой бухгалтерские документы. Сигел, по имеющимся сведениям, позволял Лизе верить, будто ее финансовое положение прочное", - цитирует издание выдержки из исковой жалобы дочери певца. Она требует от ответчика компенсировать ей более $100 млн, оценивая в такую сумму не только прямой ущерб, но и последствия иных промахов бывшего менеджера. Последний подал встречный иск, обвинив Пресли в "привычке безудержно тратить деньги".

Bplfybt считает, что доля правды в такой постановке вопроса есть. Лиза Мария после развода с Майклом Локвудом задолжала $10 млн в качестве неуплаченных налогов и $6 млн за свой дом в Англии. Помимо этого, женщина не погасила расходы по кредитной банковской карте на сумму $47 тыс.

50-летняя Лиза Мари была замужем четыре раза. В 1988-1994 году ее супругом был певец Дэнни Кио, от которого у нее двое детей. Через две недели после официального развода с Кио она вышла замуж за "короля поп-музыки", обладателя 15 премий Grammy Майкла Джексона (1958-2009), с которым прожила полтора года. С третьим супругом - актером и кинорежиссером Николасом Кейджем - она прожила чуть более трех месяцев. В 2006 году Лиза Мари вышла замуж за гитариста Майкла Локвуда. Они прожили вместе около 10 лет, у них родились дочери-близнецы. В июне позапрошлого года пара решила расстаться.

Элвис Пресли - американский певец и актер, родившийся в 1935 году в штате Миссисипи. Музыкант стал одним из первых исполнителей, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Он является лауреатом четырех премий Grammy. Пресли скончался в 1977 году в возрасте 42 лет от остановки сердца.