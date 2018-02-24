Митинг в защиту русских школ в Латвии собрал порядка 3 тыс. участников

РИГА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Митинг против перевода школ национальных меньшинств в Латвии на латышский язык обучения собрал в субботу в одном из центральных рижских парков порядка 3 тыс. участников. Об этом ТАСС рассказала депутат Европарламента от республики и член Штаба защиты русских школ Татьяна Жданок.

"По нашим оценкам, на митинг пришли как минимум 3 тыс. человек. Это подтверждают и данные полиции", - сказала она. "Это очень хороший результат, это успех. Для Латвии это очень много, особенно учитывая то, что сегодня очень морозный день", - добавила она.

Политик напомнила, что митинг приурочен к особенной дате - 229-летию со дня подписания Екатериной II указа о создании первой русской школы в Латвии. "Наш лозунг: "Русский - родной, латышский - второй". Это должно стать для нас - русскоязычных жителей Латвии - формулой, чтобы не потерять свой родной язык, но при этом в достаточной степени владеть латышским языком", - отметила она. "Наши дети должны учиться на родном языке и сохранять традиции русского народа", - подчеркнула Жданок.

В руках у участников манифестации были плакаты с надписями "Русским детям - русские школы", "Реформа - насильственная ассимиляция", "Хочу учиться на родном языке", "Реформа - бред. Реформе - нет", "Каждому русофобу по крепкому гробу", "Рабы не мы. Рабы немы", "Детей не отдадим". Собравшиеся также скандируют "Руки прочь от русских школ" и "Русский - родной, латышский - второй".

Среди участников акции - активисты Штаба защиты русских школ, партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), Латвийского комитета по правам человека, Русской общины Латвии, Латвийского антинацистского комитета.

"Наше мероприятие проходит под лозунгом "Русской школе быть!", как сказала Екатерина Великая 229 лет тому назад, подписав указ об основании здесь первой русской светской школы. Мы сейчас не только требуем от латвийских властей взяться за ум и остановить реформу в русских школах страны, но мы также обращаемся и к международному сообществу, со стороны которого виден и заметен интерес к тому, что происходит в республике. Мы начинаем сбор подписей под обращением жителей Латвии в разные международные структуры, которые намерены передать в Еврокомиссию, ЮНЕСКО, ПАСЕ и ООН, с просьбой призвать власти Латвии к соблюдению прав человека в отношении нацменьшинств", - сказал корреспонденту ТАСС представитель Штаба защиты русских школ и сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов.

По его словам, цель мероприятия - выразить протест против намерения правящих партий и правительства по сворачиванию русского образования в Латвии. "Особенность нашего сегодняшнего митинга в том, что в нем принимают участие люди, которые не могли принять участие в наших предыдущих протестных акциях в рабочие дни", - отметил он.

Сбор подписей

Сбор подписей за сохранение и развитие русских школ в Латвии стартовал в субботу во время массового митинга против реформы образования. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

Сбор подписей проводится под обращением, которое будет направлено в Еврокомиссию, ЮНЕСКО, ПАСЕ, ООН и другие международные структуры. "Мы, граждане и жители Латвии, родители учащихся школ нацменьшинств, обращаемся ко всем странам мира с просьбой о помощи. В данное время власти Латвии принимают политическое решение о полном переводе всех школ нацменьшинств - русских, еврейских, польских и украинских - на латышский язык обучения. Это грубейшее нарушение важнейших международных законов", - говорится в обращении.

В документе также отмечается, что русская школа в Латвии существует уже 229 лет. "Власти хотят лишить жителей Латвии, представляющих нацменьшинства, права получать образование на родном языке. Действия латвийских властей мы расцениваем как дискриминацию и насильственную ассимиляцию нацменьшинств, что неприемлемо для современной европейской страны, входящей в Евросоюз. Просим в срочном порядке призвать власти Латвии к соблюдению прав человека в отношении нацменьшинств", - сказано в обращении.

Как пояснил корреспонденту ТАСС Мирослав Митрофанов, сбор подписей под этим обращением также будет организован и в интернете. "Мы уверены, что Латвия нарушает международные обязательства - Конвенцию о защите прав ребенка, которая предполагает, что обучение должно быть на родном языке, Рамочную конвенцию о правах нацменьшинств, которая запрещает насильственную ассимиляцию, и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в образовании, которая прямо разрешает наличие параллельных языковых школьных систем", - сказал он.

Шествие против реформы образования

Следующая акция протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения состоится 10 марта. Защитники русских школ проведут шествие от памятника Свободы до здания представительства Еврокомиссии (ЕК) в Риге.

По словам представителя Штаба защиты русских школ и сопредседателя партии "Русский союз Латвии" Мирослава Митрофанова, защитники русских школ не намерены сдаваться и продолжат борьбу против перевода школьного образования на госязык. "Дальнейшие наши планы - это массовое шествие, которое состоится 10 марта в Риге. Это также выпадает на субботу, чтобы в нем смогли принять участие работающие люди. Во время этого мероприятия мы намерены напрямую обратиться к ЕК, поэтому шествие проведем к зданию ЕК в Риге", - сказал он.

В свою очередь на конец марта запланировано проведение большой общелатвийской родительской конференции. "На этом собрании смогу выступить как родители, которым небезразлична судьба и права их детей на получение образования на родном языке, а также эксперты и педагоги. Будет возможность в спокойной обстановке обсудить пути решения и наши действия против запланированной реформы - что делать дальше, какие акции протеста или другие кампании проводить. Мы намерены обсудить не только языковую проблему, но и другие запланированные минобрнауки реформы", - отметил он.

Попытки ликвидации русских школ

Парламент Латвии на этой неделе в первом чтении из трех принял разработанную минобрнауки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как "русский язык", "русская литература" и "связанные с культурой и историей предметы". Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в двух чтениях должен утвердить парламент, а затем подписать президент.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.