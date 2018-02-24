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Власти Дербента ожидают в 2018 году увеличения турпотока в полтора раза

Общество
24 февраля, 14:08 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 24, февраля. /ТАСС

Заместитель главы городской администрации Мехти Алиев отметил, что в этом году ожидается приезд около 150 тыс. туристов

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МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Турпоток в Дербент (Дагестан) в 2018 году, как ожидается, вырастет на 50% - до 150 тыс. туристов, сказал ТАСС заместитель главы городской администрации Мехти Алиев.

"За последние два года турпоток у нас вырос более чем в два раза: если в 2015 году, в год 2000-летия Дербента, город посетили порядка 40 тыс. туристов, то в 2017 году - около 100 тыс. В этом году мы ожидаем с учетом летнего пика около 150 тыс. туристов. В перспективе мы ставим себе задачу выйти на советский уровень, когда Дербент ежегодно посещали около 300 тыс. человек", - сказал Алиев.

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По его словам, наибольшее количество туристов приезжает в город летом, весной и осенью. "В основном туристы хотят застать купальный сезон <...> Сегодня в Дербенте есть два обустроенных пляжа, к 2000-летию города была построена новая набережная протяженностью около 1 км", - сказал он.

Алиев добавил, что туристов также привлекают исторические памятники Дербента, в частности, крепость Нарын-Кала и Джума-мечеть, которая входит в пятерку древнейших мечетей мира.

По словам Алиева, в городе активно развивается туристическая инфраструктура. "Сегодня у нас более 10 гостиниц разного класса в общей сложности их вместимость - 1,3 тыс. мест, успешно развивается ресторанный бизнес. В этом году ожидается ввод еще двух гостиниц на берегу моря, одна из них на 50 номеров, вторая - на 37 номеров, но более высокого класса", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 2017 году турпоток в Дагестан вырос по сравнению с 2016 годом на 18% и превысил 600 тыс. человек. По итогам национального туристического рейтинга Дагестан занимает первое место среди республик Северного Кавказа и на 50-м месте среди регионов России.

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