Нью-Йоркский университет в Абу-Даби выделил грант в $1 млн школьнику из Грузии

ТБИЛИСИ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Школьник из города Батуми Давид Джинчарадзе стал обладателем гранта в $1 млн на обучение в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби (New York University Abu Dhabi - NYUAD). Об этом в интервью газете Batumelebi рассказал сам Давид Джинчарадзе.

Ученик 12-го класса батумской частной гимназии "21-й век" узнал о том, что стал студентом Нью-Йоркского университета в Абу-Даби (ОАЭ) из официального письма. "После окончания школы (в июне 2018 года - прим. ТАСС) я продолжу обучение в Абу-Даби и буду изучать политологию и международные отношения, а также журналистику. Нью-Йоркский университет в Абу-Даби полностью финансирует мое обучение в этом вузе, проживание в Эмиратах и прочие сопутствующие расходы, а это больше $1 млн", - сообщил Джинчарадзе.

По его словам, отбор в университет был довольно строгим. Несколько недель назад Давид посетил Абу-Даби, где успешно прошел собеседование и в результате сумел выбиться из 10 тыс. желающих в список 150 будущих студентов NYUAD.

В прошлом году школьник из Батуми находился во Флориде (США) по американской программе обмена FLEX. Помимо учебы, Давид занимается журналистикой, сотрудничая с батумским телевидением и местной газетой Georgia Today.

Нью-Йоркский университет открыл свой филиал в Абу-Даби в 2010 году. NYUAD предлагает программы бакалавриата и магистратуры. Преподавание ведется на английском языке. NYUAD ищет наиболее одаренных студентов со всего мира и обеспечивает им финансовую поддержку в виде стипендий и грантов. Отбор кандидатов проводится с помощью интернет-анкет, тестов, портфолио, многочисленных эссе и индивидуального собеседования.