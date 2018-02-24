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Путин поручил правительству разработать план по улучшению экологии в Красноярске к 15 июня

Общество
24 февраля, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Отмечается, что с начала года в городе уже шесть раз вводился режим неблагоприятных метеоусловий

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разработать план по улучшению экологии в Красноярске до 15 июня 2018 года. Соответствующее поручение опубликовано в субботу на сайте Кремля.

"Совместно с правительством Красноярского края и заинтересованными организациями разработайте и утвердите комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Красноярске", - говорится в сообщении.

С начала года в Красноярске режим неблагоприятных метеоусловий вводился уже шесть раз. Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий.

В начале февраля во время поездки в Красноярск Путин предложил разработать единый трехсторонний план правительства РФ, промышленных предприятий и краевого руководства по оздоровлению экологической ситуации в городе.

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