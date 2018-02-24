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Ингушетия презентует свой туристический потенциал на международной выставке MITT в Москве

Общество
24 февраля, 17:06 UTC+3 МАГАС МАГАС 24, февраля. /ТАСС

В комитете по туризму республики отметили, что участие в выставке создаст значительные перспективы для развития отрасли в регионе

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МАГАС, 24 февраля. /ТАСС/. Ингушетия представит свой туристический потенциал на международной выставке MITT "Путешествия и туризм", которая пройдет 13-15 марта в Москве в выставочном комплексе "Экспоцентр", сообщила ТАСС пресс-секретарь комитета по туризму республики Марем Оздоева.

"Комитет республики по туризму совместно с туристско-информационным центром "Ингушетия" и всесезонным курортом Армхи решил принять участие в международной выставке MITT. Мы планируем подписать полезные для региона соглашения по приему и отправке туристов с туроператорами и предложить им наши путевки по горной и равнинной Ингушетии", - сказала Оздоева.

По ее мнению, участие в выставке создаст значительные перспективы для развития туристической отрасли в регионе.

Международная выставка MITT "Путешествия и туризм" является одной из крупнейших туристических выставок мира. Ее участниками ежегодно становятся более полутора тысяч ведущих компаний и национальных офисов, представляющих более 150 направлений.

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