Ингушетия презентует свой туристический потенциал на международной выставке MITT в Москве

МАГАС, 24 февраля. /ТАСС/. Ингушетия представит свой туристический потенциал на международной выставке MITT "Путешествия и туризм", которая пройдет 13-15 марта в Москве в выставочном комплексе "Экспоцентр", сообщила ТАСС пресс-секретарь комитета по туризму республики Марем Оздоева.

"Комитет республики по туризму совместно с туристско-информационным центром "Ингушетия" и всесезонным курортом Армхи решил принять участие в международной выставке MITT. Мы планируем подписать полезные для региона соглашения по приему и отправке туристов с туроператорами и предложить им наши путевки по горной и равнинной Ингушетии", - сказала Оздоева.

По ее мнению, участие в выставке создаст значительные перспективы для развития туристической отрасли в регионе.

Международная выставка MITT "Путешествия и туризм" является одной из крупнейших туристических выставок мира. Ее участниками ежегодно становятся более полутора тысяч ведущих компаний и национальных офисов, представляющих более 150 направлений.