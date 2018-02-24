Женский клуб в Госдуме назвал провокацией кампанию в СМИ о домогательствах Слуцкого

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Женский клуб в Госдуме расценивает как провокацию появившиеся в ряде СМИ публикации о якобы имевших место домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналисткам парламентского пула.

"В связи с анонимными сообщениями о якобы дискредитирующем поведении Леонида Слуцкого заявляем, что считаем подобную информацию провокацией", - говорится в заявлении женщин-депутатов, участниц женского клуба Государственной думы, текст которого поступил в субботу в ТАСС.

В документе подчеркивается, что "произошедшее напоминает заранее срежиссированную операцию по его дискредитации". "Такого рода безосновательные заявления изначально стоит рассматривать как информационную агрессию", - считают в женском клубе.

Женский клуб - неформальное объединение депутатов-женщин, представляющих все фракции Государственной думы - был создан в начале этого года. Его возглавляют четыре сопредседателя: от фракции "Единая Россия" - Елена Серова, от "Справедливой России" - Ольга Епифанова, от КПРФ - Тамара Плетнева, от ЛДПР - Елена Строкова.