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В Болгарии надзиратели вышли на акцию протеста, требуя повышения зарплат

Общество
24 февраля, 18:15 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 24, февраля. /ТАСС

В свою очередь глава министерства юстиции страны сообщила митингующим, что надбавок можно ожидать не раньше 2019 года

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СОФИЯ, 24 февраля. /ТАСС/. Тюремные надзиратели и сотрудники охраны судов Болгарии провели в столице в субботу общенациональную акцию протеста. Они требовали увеличения зарплат на 20% и обеспечения достойных условий труда.

"Только одно гарантировано в секторе "Безопасность" - не безопасность...", "Хотим увеличения зарплат, а не подаяния", "С обещаниями тюрьмы не охраняют"- такие надписи были на плакатах участников акции, которая прошла у министерства юстиции Болгарии в Софии.

Как сообщает агентство БГНЕС, к протестующим вышла министр юстиции Цецка Цачева. Она сообщила, что на повышение зарплаты в секторе можно рассчитывать не ранее будущего года. Участники акции в свою очередь заверили министра, что протесты будут продолжаться, пока их требование о повышении оплаты труда не будет выполнено.

Болгарские надзиратели недовольны низкими зарплатами, средний уровень которых сегодня составляет около €350, и критическим, по их мнению, соотношением числа надзирателей к числу заключенных (один надзиратель на 100 заключенных - прим. корр. ТАСС).

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