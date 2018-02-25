Роспотребнадзор предупредил о вспышке брюшного тифа в Пакистане

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупреждает о вспышке брюшного тифа в Пакистане. Информация об этом опубликована в воскресенье на сайте ведомства со ссылкой на специалистов пакистанского университета Ага-Хан.

По данным университета, причиной вспышки брюшного тифа в Хайдарабаде (центральный район Пакистана) является загрязнение воды высокоустойчивым штаммом возбудителя этого заболевания. С ноября 2017 года зарегистрировано более 100 случаев брюшного тифа.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении ведомства.

Брюшной тиф - острое заболевание, вызванное бактериями Salmonella typhi. Обычно заражение происходит из-за употребления в пищу грязной воды и немытых фруктов. Симптомы недуга включают в себя тошноту, лихорадку, острые боли в районе живота. Отсутствие своевременного лечения, как правило, может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.