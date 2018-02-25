Первая молодежная конференция соотечественников открылась в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Молодые соотечественники в возрасте до 30 лет из семи городов Индии собрались в Нью-Дели на первую Всеиндийскую конференцию соотечественников, которая открылась в Российском центре науки и культуры. Как сообщила ТАСС председатель Индийской ассоциации российских соотечественников Елена Барман, цель конференции - обсудить основные проблемы и вопросы, которые волнуют молодых соотечественников.

"Первым нашим соотечественницам, а это как правило были жены индийских граждан, пришлось непросто - в 1960-70-е интернета не было, а были только дорогие звонки из Индии в СССР и одиночество. Женщины начинали искать друг друга через знакомых, через друзей. Хорошо, что сегодня нам активно помогают Российские центры науки и культуры, - сказала Барман. - Самое важное, что делают ассоциации соотечественников, это помогают передать молодому поколению, родившимся в Индии нашим детям, русский язык, традиции, понимание России. Празднование Масленицы, Нового года, 9 мая, акции "Бессмертный полк", а также воскресная школа русского языка, все это организует сегодня ассоциация соотечественников".

На конференции собрались несколько десятков делегатов, представляющих Нью-Дели, Бангалор, Мумбаи, Калькутту, Хайдарабад, Ченнаи и Кочин. Таким образом конференция представила соотечественников, проживающих на севере, юге, востоке и западе Индии. На встрече было зачитано приветственное слово посла России в Индии Николая Кудашева, который отметил важность помощи соотечественников в распространении среди индийских друзей достоверной информации о настоящем России, продвижении объективного, живого образа страны.

"Не менее актуальны усилия по сохранению памяти о решающем вкладе СССР в становление промышленности, науки и образования молодого индийского государства в середине прошлого века", - отметил посол. Он также призвал граждан России принять участие в выборах президента РФ 18 марта, распространять среди соотечественников информацию о возможности проголосовать на территории Индии.

Первые итоги конференции

"Помощь в организации конференции нам оказала правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом, благодаря чему мы смогли провести эту встречу. Мы намерены выслушать представителей молодого поколения и поддержать все их предложения и инициативы", - объяснила ТАСС советник по культуре посольства РФ в Индии Нана Мгеладзе.

Делегаты рассказывали о своих проблемах, было предложено создать общую базу и карту проживания соотечественников в стране, обмениваться опытом проведения совместных торжеств и праздников, как, например, русская масленица, Новый год, 9 мая, акции "Бессмертный полк". Участники встречи договорились поддерживать друг друга в решении различных вопросов - от того, где достать учебники по русскому языку до помощи с трудоустройством.

"Впервые в Индии проходит молодежная конференция наших соотечественников. Для Россотрудничества молодежь - это приоритетная аудитория. Многие годы мы работаем с нашими соотечественниками, с детьми смешанных семей, а также с теми, кто здесь живет и работает. Россотрудничество реализует несколько целевых программ, главная из которых "Здравствуй, Россия". Мы проводим ее уже несколько лет: это конкурсы, эссе, сочинения - по их итогам отбираются дети 16-19 лет, которые имеют возможность поехать в Россию", - рассказал ТАСС глава представительства Россотрудничества в Индии Федор Розовский.

По мнению самых молодых представителей соотечественников, "русской четверни" - это школьники-близнецы Вероника, Анжелика, Маргарита и Антон из семьи Риджал - особое внимание стоит уделить не только русскому языку и лекциям по истории, но и музыке, моде, всему тому, что интересует молодых людей. Например, в Индии слишком редко бывают российские молодежные исполнители, считают они.

"Мы учимся в индийской школе, но у нас в классе есть ребята из разных стран, и мы слушаем музыку из Германии, России, других государств. Всем интересна музыка! Мы весь класс подсадили на русского рэпера Оксимирона!", - рассказала Вероника Риджал.

По мнению делегатов, молодежи требуются новые направления работы с соотечественниками, и они готовы их продвигать.