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Полицейские задержали москвича за ложное сообщение об ограблении

Общество
25 февраля, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

"Потерпевший" таким образом хотел получить страховку за отобранный у него телефон

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МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Житель Москвы, желая получить страховку за украденный телефон, сообщил в полицию о своем ограблении. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В полицию обратился житель столицы. По его словам, в одном из дворов в Большом Купавенском проезде на него напали двое неизвестных. Один из злоумышленников распылил ему в лицо содержимое газового баллончика и выхватил из рук дорогостоящий телефон. После этого нападавшие скрылись с места происшествия. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей", - сказали в главке.

В ходе розыска полицейские выяснили, что заявитель во время нападения находился в другом месте, а самого факта нападения не было. "Потерпевший" таким образом хотел получить страховку за отобранный у него телефон, отметили в МВД.

"Следствием отдела МВД России по району Ивановское в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос"), и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в полиции.

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