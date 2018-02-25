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В Канаде продан лотерейный билет с выигрышем $47 млн

Общество
25 февраля, 10:53 UTC+3 ОТТАВА февраля. /Корр.ТАСС, Даниил Студнев

Известно, что билет был реализован в одной из четырех атлантических провинций страны

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ОТТАВА, 25 февраля. /Корр.ТАСС Даниил Студнев/. Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($47 млн) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в cтране около десятка подобных розыгрышей.

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"Выпавшие номера - 13, 17, 24, 32, 33, 44 и 45. Бонус-число - 48", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что билет был реализован в одной из четырех атлантических провинций Канады, более точной информации пока не поступало. Кроме того, еще трое получат "утешительные призы" розыгрыша в размере 1 млн канадских долларов (около $790 тыс.). Где были проданы эти билеты, сейчас также выясняется.

Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Нынешний выигрыш стал уже третьим крупным джекпотом, сорванным с начала 2018 года в Канаде. В первую неделю января также в провинции Онтарио был продан билет с выигрышем 35 млн канадских долларов ($28 млн) в Lotto Max, а в конце февраля также житель Онтарио выиграл 23 млн канадских долларов ($19 млн) в другую национальную лотерею "6 из 49".

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2017 годах были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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