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Проект по профориентации школьников заработает в 2018 году

Общество
25 февраля, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Объем финансирования проекта составит до 1 млрд рублей

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи c участниками Всероссийского форума "Наставник"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи c участниками Всероссийского форума "Наставник"

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) обеспечить реализацию с 2018 года проекта для профессиональной ориентации учащихся 6 - 10 классов "Билет в будущее". Об этом говорится в опубликованном в воскресенье на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи президента с участниками всероссийского форума "Наставник", состоявшейся 14 февраля.

"Правительству РФ с участием АСИ обеспечить принятие нормативных правовых актов о реализации, начиная с 2018 года, проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с объемом финансирования до 1 млрд рублей и числом участников не менее 100 тыс. школьников…", - говорится в сообщении.

Оператором проекта определяется союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". Ведомствам необходимо принять соответствующие документы до 30 марта 2018 года.

Кроме того, правительству поручено до 14 марта проработать вопрос об учреждении ведомственных знаков отличия "Почетный наставник", а администрации президента - представить предложения по учреждению государственной награды для лиц, осуществляющих наставническую деятельность.

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума "Наставник" предложил запустить проект для профессиональной ориентации учащихся 6 - 10 классов. По словам главы государства, проект можно разделить на три этапа. На первом школьники могли бы обозначить свой профессиональный интерес через интернет, на втором - принять участие в работе в центрах компетенции, в том числе в сочинском центре "Сириус", а на третьем - получать гранты на приобретение практических навыков непосредственно в учреждениях или в компаниях.

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