Фонд Кадырова передал гуманитарную помощь 5 тыс. семей в Сирии

ТАСС, 25 февраля. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова доставил в Сирию гуманитарную помощь для 5 тыс. семей. Об этом сообщил в воскресенье глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Помощь поступает даже в самые отдаленные районы страны. Офисы Фонда расположены в Дамаске, Алеппо и Латакии. Только на этой неделе продукты питания, одеяла, одежду, обувь и медикаменты получили 5 тыс. семей", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Глава ЧР также сообщил, что фонд ежедневно доставляет сирийцам более двух тонн хлеба.

Региональный общественный фонд был учрежден в 2004 году в целях оказания благотворительной помощи и создания рабочих мест для населения Чеченской республики. За время существования он неоднократно оказывал помощь не только чеченскому населению и людям в других регионах России, но и голодающим в Сомали, а также пострадавшим в военном конфликте сирийцам.