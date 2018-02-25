Мемуары Мишель Обамы выйдут в свет в ноябре

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Книга с мемуарами бывшей американской первой леди Мишель Обамы будет опубликована 13 ноября этого года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье официальными представителями супруги 44-го президента США.

Книга будет называться "Становление" (Becoming) и выйдет на 24 языках. Русский в их число не входит.

"Работа над "Становлением" была для меня глубоко личным опытом", - приводятся в сообщении слова бывшей первой леди. Как отметила Мишель Обама, в книге она рассказывает "о своих корнях" и о том, "как маленькая девочка из района Саут-Сайд в Чикаго обрела голос и нашла в себе силы для того, чтобы воодушевлять других". "Я надеюсь, что мое путешествие вдохновит читателей найти смелость стать тем, кем они желают стать", - подчеркнула она.

Как отметил американский издательский дом Crown Publishing Group, стоимость книги составит $32,5 в бумажной версии и около $15 - в электронной. Перед публикацией Обама отправится в тур по США и другим странам, чтобы представить свою работу.

54-летняя Мишель по профессии юрист, была первой леди в 2009-2017 годах, когда ее муж демократ Барак Обама занимал пост президента США. Пара вступила в брак в 1992 году. Они воспитывают двух дочерей.