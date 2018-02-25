Иордания осудила меры властей Израиля против храмов Иерусалима

ТАСС, 25 февраля. Иордания осуждает меры израильских властей, принятые против христианских храмов Иерусалима "с целью заставить их выплатить муниципалитету налоги за церковную недвижимость". Об этом, как сообщило агентство WAFA, заявил в воскресенье официальный представитель правительства королевства, госминистр информации Мухаммед аль-Мумани. По его словам, "иерусалимские церкви ранее не облагались налогами, замораживание муниципальными органами их банковских счетов является недопустимой мерой".

"Это посягательство на исторический статус религиозных святынь Иерусалима и нарушение международного права", - подчеркнул госминистр. Аль-Мумани от имени иорданского правительства потребовал "немедленно прекратить притеснение иерусалимских церквей, которое нацелено на подрыв христианского присутствия".

Храм Гроба Господня был закрыт в воскресенье на неопределенный в знак протеста против попыток муниципалитета Иерусалима добиться взыскания налогов, не полученных от церквей за последние годы.

Иорданские монархи являются покровителями религиозных святынь Иерусалима.