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Иордания осудила меры властей Израиля против храмов Иерусалима

Общество
25 февраля, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

В Иордании назвали такие действия "посягательством на исторический статус религиозных святынь Иерусалима"

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ТАСС, 25 февраля. Иордания осуждает меры израильских властей, принятые против христианских храмов Иерусалима "с целью заставить их выплатить муниципалитету налоги за церковную недвижимость". Об этом, как сообщило агентство WAFA, заявил в воскресенье официальный представитель правительства королевства, госминистр информации Мухаммед аль-Мумани. По его словам, "иерусалимские церкви ранее не облагались налогами, замораживание муниципальными органами их банковских счетов является недопустимой мерой".

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"Это посягательство на исторический статус религиозных святынь Иерусалима и нарушение международного права", - подчеркнул госминистр. Аль-Мумани от имени иорданского правительства потребовал "немедленно прекратить притеснение иерусалимских церквей, которое нацелено на подрыв христианского присутствия".

Храм Гроба Господня был закрыт в воскресенье на неопределенный в знак протеста против попыток муниципалитета Иерусалима добиться взыскания налогов, не полученных от церквей за последние годы.

Иорданские монархи являются покровителями религиозных святынь Иерусалима.

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