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На Сахалине спасли группу застрявших на турбазе туристов

Общество
26 февраля, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Туристы планировали добраться до вершины горы Спамберг, но дорогу с турбазы засыпало снегом

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ТАСС, 26 февраля. Группу из 14 туристов, застрявших из-за снегопада в воскресенье в селе Новоселово Томаринского городского округа Сахалинской области, спасли из снежного плена. Как сообщили в пресс-службе администрации Томари, в понедельник к середине дня сообщение с селом было восстановлено.

Как рассказали в пресс-службе, группа туристов решила совершить восхождение на гору Спамберг на снегоходах в выходные. Они собирались покинуть турбазу в селе Новоселово в воскресенье, 25 февраля, но когда спустились с горы, оказалось, что дорогу засыпал снег.

"Сегодня на место была отправлена спецтехника, которая уже расчистила дорогу", - рассказали в пресс-службе. В ней также отметили, что туристы уже могут покинуть Новоселово.

Обильные снегопады и метель на Сахалин в выходные принес циклон. 24 февраля из-за метели в аэропорту Южно-Сахалинска были задержаны несколько рейсов, а из-за шторма в Татарском проливе была закрыта паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область). Сегодня в Томаринском городском округе температура составляет минус 8 градусов, вероятность осадков небольшая.

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