Защита обвиняемого в растрате главы Курганского УФНС обжалует его арест

ТАСС, 26 февраля. Защита руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Курганской области Владимира Рыжука, обвиняемого в растрате и получении взятки в 500 тыс. рублей, обжалует решение суда о его аресте. Об этом в понедельник сообщил ТАСС его адвокат Павел Сорокин.

Рыжук был задержан 22 февраля. 24 февраля Курганский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал его на два месяца.

"Будем обжаловать решение суда об аресте в понедельник или во вторник, так как не согласны с мерой пресечения. Считаем, что он (Рыжук - прим. ТАСС) не совершал преступления", - сказал Сорокин.

По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемый потребовал 3 млн рублей от бизнесмена, которому налоговые органы предъявили требование об уплате недоимки по налогам на 50 млн рублей за непроведение проверок. В том же месяце бизнесмен передал Рыжуку часть взятки в размере 500 тыс. рублей, остальная часть не была передана обвиняемому в связи с тем, что решения налоговых органов Курганской области были признаны судом незаконными и отменены.

Обвинение в растрате связано с тем, что чиновник, по данным следствия, с 10 октября 2014 года по 9 мая 2017 года совершил на служебном автомобиле 294 частные поездки в Тюмень к своей семье, причинив ущерб бюджету области на 320 тыс. рублей.

По информации сайта УФНС по Курганской области, Рыжук (1983 года рождения) является уроженцем Тюменской области, работает в налоговой системе с 2009 года. Начальником УФНС по Курганской области был назначен в декабре 2014 года.