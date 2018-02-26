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Зимняя школа по вопросам развития Арктики для японских студентов открылась в СВФУ

Общество
26 февраля, 9:48 UTC+3

В частности, специалистов и студентов ждет базовый цикл лекций по естественным и гуманитарным наукам

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© Артем Геодакян/ТАСС

ЯКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Международная зимняя школа по подготовке студентов и специалистов из Японии по вопросам устойчивого развития Арктики открылась в понедельник в Северо-Восточном федеральном университете. Об этом сообщил ТАСС начальник управления - проректор по международному сотрудничеству вуза Владлен Кугунуров.

"Международная зимняя школа направлена на базовую подготовку студентов и специалистов из Японии по вопросам развития Арктики на примере Якутии. Цикл лекций по естественным и гуманитарным наукам позволит подготовить лидеров и экспертов в сфере арктического сотрудничества, устойчивого развития этого региона", - сказал Кугунуров, добавив, что соорганизатором школы с японской стороны выступает Арктический исследовательский центр университета Хоккайдо.

Кугунуров отметил, что зимняя школа проводится в рамках деятельности созданной в 2016 году совместной лаборатории двух вузов и Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН. Кроме того, по его словам, в СВФУ действует совместная российско-японская магистерская программа по направлению "Устойчивое развитие Арктики".

Как пояснила ТАСС координатор программы, исследователь Университета Хоккайдо Юмико Миямото, в рамках зимней школы участники пройдут базовый курс. "Мы набирали не только студентов, но и специалистов, работающих в частном и государственном секторе. Цель программы - подготовить экспертов, которые будут владеть глубокими знаниями в вопросах развития Арктики", - рассказала координатор. Она добавила, что основным спонсором программы выступает Арктический сетевой центр Японии, объединяющий Университет Хоккайдо, Национальный институт полярных исследований, Японское агентство науки и технологий по изучению морских недр.

Как добавили в управлении международных связей СВФУ, лекцию по вопросам международного сотрудничества в Арктике для слушателей зимней школы прочитает президент Университета Арктики Ларс Куллеруд, который прибыл в Якутск в понедельник.
Северо-Восточный федеральный университет имени Аммосова - крупнейший многоотраслевой вуз Северо-Востока России, образован на базе Якутского государственного университета в апреле 2010 года. В состав университета входят 13 институтов, пять факультетов, шесть научно-исследовательских институтов, два колледжа. СВФУ имеет филиалы в трех городах - в Мирном, Нерюнгри, Анадыре

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