На Дальнем Востоке посчитают специалистов в сфере публичной коммуникации

ХАБАРОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Специалистов сферы публичной коммуникации - пресс-служб, рекламных и маркетинговых компаний - впервые решили посчитать на Дальнем Востоке в рамках открывшегося в понедельник в Хабаровске Дальневосточного медиафорума, передает корреспондент ТАСС с места события.

Дальневосточный медиафорум открылся в Хабаровске в понедельник. Он собрал более 1,2 тыс. участников. Это журналисты, блогеры, студенты, сотрудники пресс-служб, маркетологи, представители НКО и общественных объединений из всех девяти регионов Дальнего Востока, а также приглашенные эксперты. Форум будет работать 26 и 27 февраля.

"Дальневосточная "перепись" специалистов в сфере публичной коммуникации впервые стартовала сегодня на Дальневосточном медиафоруме в Хабаровске. В ней могут принять участие пресс-секретари, сотрудники пресс-служб, специалисты в области PR, рекламы и маркетинговых коммуникаций. Перепись позволит не просто узнать портрет специалистов в области публичных коммуникаций, но и понять потенциал профессионального сообщества на Дальнем Востоке", - сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

Участникам переписи на специальном сайте нужно будет ответить на несколько вопросов, касающихся места работы, образования, профессионального опыта.

Роль СМИ в развитии Дальнего Востока

Основной темой Дальневосточного медиафорума в первый день его работы стало обсуждение продвижения новых механизмов развития Дальнего Востока в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и роли СМИ в этих процессах.

В частности, в ходе дискуссии на пленарном заседании было отмечено, что одним из наиболее эффективных методов продвижения может стать тиражирование так называемых историй успеха. В качестве примера был приведен проект японской корпорации JGC в Хабаровске. Предприятие занимается выращиванием овощей, в декабре была запущена вторая очередь круглогодичного тепличного комплекса.

"Нам удалось переломить тенденцию, когда про Дальний Восток говорили только в связи с различными ЧС. Сегодня в информационном поле все больше материалов о новых стройках, предприятиях и инициативных людях, которые живут на нашей земле. Но, безусловно, никаких положительных публикаций в СМИ не было бы без реальных результатов новой экономической политики в Дальневосточном федеральном округе, которая реализуется по инициативе президента России", - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Программа

В течение двух дней работы на пленарных заседаниях, круглых столах и экспертных площадках участники также обменяются мнениями по поводу концепции продвижения Дальнего Востока как региона комфортного проживания, личностного и профессионального роста, по тематикам изменений форматов взаимодействия СМИ с читательской аудиторией, симбиоза медиа- и технологических платформ, взаимодействия с соцсетями. Участники форума обсудят происходящие в медиасфере трансформации, эффективность на Дальнем Востоке новых инструментов развития, таких как режим Свободного порта Владивосток, территории опережающего развития, программу "дальневосточный гектар".

На одной из секций 27 февраля будет дан старт проекту "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Поднять уровень своих компетенций в медиашколе смогут молодые журналисты, прошедшие квалификационный отбор. У них появится возможность бесплатно пройти обучающую программу, в которую войдут авторские семинары и мастер-классы журналистов и блогеров. Раз в квартал в рамках программы будут проходить очные слеты учащихся и ведущих медиаэкспертов в городах Дальнего Востока.