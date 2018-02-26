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Школы закрыты в Риме из-за снегопада, возникли перебои в движении поездов

Общество
26 февраля, 11:07 UTC+3 РИМ РИМ 26, февраля. /ТАСС

Последний раз снегопад в итальянской столице был в феврале 2012 года

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РИМ, 26 февраля. /ТАСС/. В итальянской столице в понедельник выпало 5 см снега. В связи с непогодой, вызванной холодным сибирским циклоном, в Риме закрыты школы и детские сады.

Как указывает агентство ANSA, решение закрыть учебные заведения было принято накануне властями Рима в связи с прогнозами снегопада. На дорогах возникли серьезные проблемы. Пока сообщается о регулярной работе метро, однако в движении пригородных поездов наблюдаются серьезные перебои. Задержки авиарейсов зарегистрированы в столичных аэропортах.

[ C O L O S S E O ] Как сказал мой муж «забей на принципы ранжирования Инстаграм, снег же в Риме». Так что Колизейчик вам ♥️ И снег кстати не прекращается! It’s amazing and almost unbelievable Rome never stops surprising me! . . #rome #roma #igersroma #igersrome #instaroma #instarome #noidiroma #римскийрим #viacondotti #маршрут #іgcaрturescіub #римскиеканикулы #рим #римскийлайфхак #vacanzeromane #vatican #snow #laneve #каникулывриме #centrostorico #villamedici #iloverome #romaamor #ватикан #снег #снегвриме

Публикация от Lifestyle ⚜️ Travel ✈️ Italy (@abakumovanastia)

Городская администрация объявила о чрезвычайном совещании для определения дальнейших действий в целью обеспечения жизнедеятельности города. Одновременно мэрия обратилась к жителям без необходимости не покидать свои дома.

Последний раз снегопад в Риме был в 2012 году и тоже в феврале. Причем тогда снег, особенно на обочинах дорог, сохранялся на протяжении нескольких дней.

Снегопад в других городах

Школы закрыты в понедельник и во многих других городах Италии. Снег выпал минувшей ночью даже в южных областях - Кампании, Апулии и Калабрии. Все это связано с большими затруднениями для коммунальных служб, не привыкших к такому природному явлению. Рекордно низкие температуры установились на севере Апеннин, где снегопады сопровождаются сильнейшими порывами ветра.

Так, температуры до минус 16 градусов по Цельсию зарегистрированы в северной области Пьемонт, минусовые температуры отмечены на острове Сардиния. Ночные температуры до минус 14 градусов установились в центре Апеннин. Порывы ветра "Бора" на северо-востоке Италии достигают 130 км/ч.

В целом такая ситуация не стала неожиданностью для жителей, поскольку метеослужбы еще несколько дней назад прогнозировали аномальное похолодание, которое принес на Апеннины "сибирский буран".

Roma... #buongiorno #günaydın #neve #kar

Публикация от Ferzan Ozpetek (@ferzanozpetek)

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