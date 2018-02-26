ТАСС приступил к переходу на отечественное программное обеспечение "МойОфис"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС начало переход на отечественное программное обеспечение "МойОфис", сообщили в понедельник в департаменте корпоративных коммуникаций.

"Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ утвержден план импортозамещения программного обеспечения, - отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. - Наше агентство, заинтересованное в инновационных отечественных решениях, уже включилось в реализацию этого плана".

По словам Михайлова, в ТАСС внедряется набор приложений для работы с документами на компьютерах "МойОфис Стандартный".

"Нам важна безопасность наших данных и уверенность в том, что мы всегда сможем не зависеть от некоммерческих рисков, - подчеркнул он. - На следующих этапах совместно с разработчиками мы ставим себе задачу внедрить в ТАСС широкий набор отечественных программных продуктов".

Первым сотрудникам центрального административного аппарата информагентства уже установлено офисное приложение "МойОфис Стандартный", разработанное компанией "Новые облачные технологии".

О софте

"МойОфис Стандартный" - это набор офисных приложений для работы на различных устройствах, обладающий всеми необходимыми свойствами и возможностями современных редакторов документов. В него добавлена возможность использования корпоративных шаблонов, а также включен свободный шрифтовой набор XO_Fonts, разработанный компанией "Новые облачные технологии".

XO_Fonts совместим со всеми популярными шрифтами и создан как альтернатива коммерческим шрифтам, его использование позволяет российским компаниям и ведомствам оформлять документы в соответствии с рекомендациями Росархива и ГОСТ.

По данным департамента корпоративных коммуникаций, другие продукты "МойОфис", которые будут рассмотрены для применения в ТАСС на следующих этапах, включают защищенные облачные версии, позволяющие использовать в ежедневной работе мобильность, совместное редактирование, безопасные сервисы внутренних коммуникаций на базе бизнес-процессов по созданию документов.

"В разработке функциональности продуктов мы ориентируемся на результаты предварительных пилотных проектов, - сказал гендиректор компании "Новые облачные технологии" Дмитрий Комиссаров. - Все это вкупе с дополнительной сертификацией позволяет нам предоставлять удобные защищенные сервисы для работы крупных корпоративных и государственных структур, в том числе с большим потоком обрабатываемых документов, как, например, в ТАСС".