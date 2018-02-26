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В школах Салехарда, Ханты-Мансийска и Тобольска отменили занятия из-за морозов

Общество
26 февраля, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

В регионах температура воздуха достигает минус 27-33 градусов

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Школы Салехарда (Ямало- Ненецкий автономный округ, ЯНАО), Ханты-Мансийска (Ханты- Мансийский автономный округ, ХМАО) и Тобольска (Тюменская область) закрылись из-за морозов, сообщили в понедельник ТАСС во властных структурах городов и регионов.

"В понедельник из-за 33-градусных морозов в Салехарде (ЯНАО) рекомендовано отказаться от посещения занятий ученикам первой смены с первого по шестой классы", - сообщили в пресс-службе администрации столицы региона Салехарда. По данным синоптиков, сейчас в городе минус 30 градусов.

В комитете по образованию Тобольска (Тюменская область) ТАСС сообщили, что из-за низкой температуры воздуха занятия первой смены отменили для начальных классов. "Учащиеся второй смены учатся в обычном режиме", - уточнил собеседник агентства. По данным регионального гидрометцентра, температура воздуха в Тобольске утром была 27 градусов мороза.

По данным департамента образования ХМАО, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах второй смены с первый по четвертый классы. В столице региона Ханты-Мансийске ожидается похолодание до минус 29 градусов, влажность -70%, сообщили в окружном гидрометцентре.

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