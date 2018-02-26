Более 1300 пунктов обогрева и питания развернуты на автотрассах в РФ из-за морозов

ТАСС, 26 февраля. МЧС России развернуло более 1300 пунктов обогрева и питания на федеральных автотрассах из-за сильных морозов в Центральном и Приволжском федеральных округах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Во власти мороза до 28 февраля будут находиться сразу 30 регионов России, включая Москву и Московскую область. "Усилена работа по патрулированию и своевременному ограничению движения на автодорогах федерального, регионального и местного значения. Особое внимание обращено на вопросы готовности пунктов обогрева, питания и заправки топливом. Развернуты 1364 стационарных пункта обогрева и питания общей вместимостью более 109 тыс. человек, подготовлены 106 мобильных и 169 подвижных пунктов обогрева", - сообщили в МЧС. На наиболее сложных и опасных участках работают 154 оперативные группы.

Кроме того, проводятся дополнительные профилактические рейды на объектах ЖКХ, транспорта и инфраструктуры. "В 30 субъектах РФ проводится дополнительная работа в жилом секторе с печным отоплением, развернуты 145 пунктов обогрева для социально незащищенных групп населения", - отметили в МЧС.

26 февраля, уточнили в министерстве, антициклон продолжит оказывать влияние на территорию Центральной, Приволжской и Северо-Западной частей России, в отдельных регионах столбики термометра могут опуститься до 37 градусов. "В готовности к реагированию находятся более 18 тыс. человек и 5100 единиц техники", - добавили в министерстве.