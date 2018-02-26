Львицу без ветеринарных документов задержали в аэропорту Хабаровска

ТАСС, 26 февраля. Специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержали в аэропорту Хабаровска львицу, сопровождающие которой не смогли предоставить на нее ветеринарных документов. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"В Хабаровском аэропорту специалисты Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержали львицу, прибывшую авиарейсом из Пензы без ветеринарно-сопроводительных документов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в отделе по информации и связям с общественно ведомства, трехмесячную львицу по кличке Кира везли частному лицу в город Зея Амурской области. Животное было чипировано.

"Из аэропорта львицу направили автотранспортом в город Зея, где передали под контроль ветеринаров до предоставления документов. Возбуждено административное производство", - сказал помощник руководителя отдела информации и связям с общественностью Сергей Рубанок.