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Собянин открыл первый участок Большой кольцевой линии метро

Общество
26 февраля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

На участке работают станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр"

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов в понедельник приняли участие в открытии первых пяти станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена (БКЛ).

"Это одна из самых крупнейших линий метро в мире", - сказал Собянин на открытии. По его словам, в течение ближайших четырех-пяти лет будут построены все остальные станции Большой кольцевой линии.  Собянин отметил, что новая линия метро охватит срединные части Москвы и разгрузит действующие линии подземки. Во время церемонии мэр поблагодарил строителей за тяжелый труд и вручил некоторым из них городские награды.

Таким образом, теперь число станций Московского метро достигло 212, а протяженность линий - около 360 км. На участке протяженностью 10,5 км открыты станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". У четырех станций нового участка метро имеется по два вестибюля. Со станции "Деловой центр" можно будет попасть в зону торгового центра "Афимолл" и к другим объектам "Москва-Сити".

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Большая кольцевая линия Московского метрополитена. Досье

Четыре из этих станций будут пересадочными. Так, с "Делового центра" БКЛ можно будет перейти на одноименную станцию Солнцевской линии и "Выставочную" Филевской линии, "Шелепиха" БКЛ станет пересадочной с одноименной станцией Московского центрального кольца, а "Хорошевская" будет иметь пересадку со станцией "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии. Пересадку между станциями "Петровский парк" и "Динамо" Замоскворецкой линии откроют позже, пока там продолжаются работы по строительству наклонного перехода.

Непосредственно в состав будущего кольца войдут станции "Петровский парк", "ЦСКА" и "Хорошевская", а станции "Шелепиха" и "Деловой центр" станут от него ответвлением в направлении комплекса "Москва-Сити". Ожидается, что открытие первого участка БКЛ повысит транспортную доступность пяти районов Москвы, в которых проживает более 480 тыс. жителей. Также улучшится транспортное обслуживание таких популярных объектов, как деловой центр "Москва-Сити", стадионы "Динамо" и ЦСКА, дворец спорта "Мегаспорт".

БКЛ на схеме метро получит одиннадцатый номер. Сейчас этот номер у построенной почти полвека назад Каховской линии, которая в перспективе войдет в состав Большого кольца метрополитена. По завершении строительства длина кольца составит около 67 км. На новой кольцевой линии будет 18 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с МЦК.

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