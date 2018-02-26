Пассажира авиарейса Екатеринбург - Благовещенск арестовали на 12 суток за дебош

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Жителя Белоруссии арестовали на 12 суток за дебош на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Благовещенск. Об этом в понедельник сообщается на сайте Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

"С авиарейса сообщением Екатеринбург - Благовещенск был снят мужчина с признаками алкогольного опьянения, который нарушал общественный порядок на борту самолета: своевольно перемещался по салону воздушного судна, на замечания экипажа занять свое место не реагировал, выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и членов экипажа, мешал выполнению работы экипажа. Благовещенским городским судом правонарушителю назначен административный арест сроком на 12 суток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Благовещенского городского суда ТАСС сообщили, что на судебном заседании задержанный вину в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ признал, в содеянном раскаялся.