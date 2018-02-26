Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пассажира авиарейса Екатеринбург - Благовещенск арестовали на 12 суток за дебош

Общество
26 февраля, 11:53 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 26, февраля. /ТАСС

Житель Белоруссии был пьян и мешал работе экипажа

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Жителя Белоруссии арестовали на 12 суток за дебош на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Благовещенск. Об этом в понедельник сообщается на сайте Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

"С авиарейса сообщением Екатеринбург - Благовещенск был снят мужчина с признаками алкогольного опьянения, который нарушал общественный порядок на борту самолета: своевольно перемещался по салону воздушного судна, на замечания экипажа занять свое место не реагировал, выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и членов экипажа, мешал выполнению работы экипажа. Благовещенским городским судом правонарушителю назначен административный арест сроком на 12 суток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Благовещенского городского суда ТАСС сообщили, что на судебном заседании задержанный вину в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ признал, в содеянном раскаялся.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Амурская область Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский метрополитен. Досье
2
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
3
Источник: в Таиланде блогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку обвиняют в нелегальной работе
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
6
Яровая считает "заказной истерикой" статью в NY Post про хоккеистов из РФ на Олимпиаде
7
Тарпищев: МОК может восстановить в правах Олимпийский комитет России к 28 февраля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама