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Жители почти 20% домов в России перевели сбор средств на капремонт на специальные счета

Общество
26 февраля, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Средства на капремонт домов россияне могут копить либо на самостоятельно открытых по решению собственников спецсчетах

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Жильцы почти 20% домов в России перевели средства на капитальный ремонт жилья на специальные счета. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень в понедельник в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

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"Многие люди на общих собраниях постепенно переходят на спецсчета домов, пока там у нас к 20% подбирается (количество)", - сказал он. В сентябре 2017 года Минстрой сообщал о том, что на специальные счета перешли жильцы 10% домов - участников программы капремонта.

Средства на капремонт домов россияне могут копить либо на самостоятельно открытых по решению собственников спецсчетах, либо переводить их на общий счет регионального оператора по принципу "общего котла", напомнил министр.

Общий уровень собираемости взносов на капитальный ремонт при этом вышел на уровень 92%, подчеркнул Мень.

Чтобы оформить спецсчет, собственники должны принять соответствующее решение на общем собрании, определив размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть меньше минимального размера взноса, установленного в субъекте, владельца специального счета и кредитную организацию, в которой он будет открыт. При этом кредитная организация должна соответствовать установленным требованиям по надежности.

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